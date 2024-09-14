Kaybolan Balıkçı 36 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Balıkçı 36 Saat Sonra Bulundu

Kaybolan Balıkçı 36 Saat Sonra Bulundu

Bartın'da kaybolan balıkçı Baykal Özdemir, 36 saat sonra Cide açıklarında bulundu.

14.09.2024 11:17
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BARTIN'da, denize açıldığı teknesinin motoru arızalanınca kaybolan balıkçı Baykal Özdemir (48), 36 saat sonra Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, aynı firmada çalıştığı balıkçılar tarafından teknede bulundu.

Bartın Limanı Boğaz mevkisinden, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, 7 metre uzunluğundaki 'Bacanak-2' isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını aradı. Özdemir, arkadaşlarına 1,5 mil açıkta olduğunu, teknenin motorunun bozulması nedeniyle hareket edemediğini belirterek yardım istedi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Özdemir'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dün İnkumu tatil beldesi ile Amasra Tarlaağzı Limanı arasındaki bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, 1 deniz polisi botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler; karadan, havadan ve denizden arama çalışması başlattı. Kayıp balıkçının çalıştığı 'Çolak Ali Balıkçılık'tan arkadaşları da aramalara katıldı. Meslektaşları Kayıp Baykal Özdemir'i, bugün, saat 06.00 sıralarında, Kastamonu'nun Cide ilçesinin 8 mil açığında teknesi içinde buldu. Aç ve susuz kaldığından bitkin halde olan Baykal Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Özdemir'in teknesi de halatla diğer tekneye bağlanıp Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde Kastamonu'nun Cide Limanı'na getirildi. Özdemir, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

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