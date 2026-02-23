Kaymakam Akar Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Akar, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Akçakese, Güzel, Meyvebükü ve Özçaltı mahallelerine giden Akar, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Akar, mahallelerin durumu ve ihtiyaçlarına ilişkin muhtarlardan bilgi aldı.