Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı Şeyhören Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam Altınpınar, bölgedeki yaşam koşullarını gözlemledi, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Altınpınar, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, hijyen ve temel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İşçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri üzerinde duran Altınpınar, çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına dair de değerlendirmelerde bulundu.