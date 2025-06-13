Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı Şeyhören Mahallesi'nde incelemede bulundu.
Kaymakam Altınpınar, bölgedeki yaşam koşullarını gözlemledi, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlarla sohbet etti.
Altınpınar, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, hijyen ve temel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
İşçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri üzerinde duran Altınpınar, çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına dair de değerlendirmelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?