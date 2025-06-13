Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti

13.06.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Kaymakamı, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını inceledi ve sorunlarını dinledi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı Şeyhören Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Kaymakam Altınpınar, bölgedeki yaşam koşullarını gözlemledi, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Altınpınar, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, hijyen ve temel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İşçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri üzerinde duran Altınpınar, çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Mustafa Altınpınar, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bafra, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme

18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
04:13
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı
Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
01:01
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
00:48
Bolu’da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
00:48
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:21
Galatasaray’dan 00:00’da Galata Kulesi’nde ışık şov
Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
00:02
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport
Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 19:56:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Altınpınar Mevsimlik İşçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.