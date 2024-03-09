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Kaymakam başa geçti, metrelerce uzunlukta halay çekildi

MARDİN - Mardin'de öğrencileri üniversite sınavına hazırlamak için düzenlenen eğitim kampında öğrencilerin moral bulması için halay çekildi, metrelerce uzunlukta olan halayın başına Kaymakam Ercan Kayabaşı geçti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen TYT kampı, 5. gününde coşkulu anlara sahne oldu. Kaymakam Ercan Kayabaşı, kamptaki öğrencilerle bir araya gelerek halay çekti ve öğrencilere moral verdi. Programa, Benim Hocam ekibinden Bayram Meral, Kadir Gümüş, İlyas Güneş, Görkem Şahin ve Gökhan Öz katıldı. Kamp, öğrencilerin sınav motivasyonunu artırmak ve başarılarına destek olmak amacıyla düzenlenirken, Kaymakam Kayabaşı'nın öğrencilerle yakından ilgilenmesi ise katılımcıların memnuniyetini artırdı.

Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Öncelikle Benim Hocam ekibinin kıymetli hocalarına şükranlarımızı iletiyorum 3 yıldır ne zaman hocam gençler sizi bekliyor dediğimiz zaman programları yoğun olsa bile asla hayır demediler. Gençlerimiz bu salonları adeta doldurdular. Yine bu hafta 5 gün boyunca yoğunlaştırılmış bir kampla üniversiteye hazırlanan gençlerimize, yavrularımıza bir nebze olsun bizler de destek olmak istedik. Ben tekrardan gençlerimiz, öğrencilerimiz ve ilçem adına kıymetli hocalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Benim Hocam ekibinin Matematik öğretmeni İlyas Güneş yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Güneş, "Bundan 3-4 ay önce buralara söyleşi için geldik. Gençlere kamp için söz verdik. 5 gün boyunca pazartesiden cumaya kadar da güzel bir şekilde program yaptık. Benim Hocam ekibi olarak kaymakamımıza ve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Benim Hocam ekibi olarak gençlerin her zaman yanındayız. Umuyorum ki gençlerimizi gelecekte güzel yerlere, güzel üniversitelere uğurlayacağız" dedi.