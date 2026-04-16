Kaymakam Çömen'den Köy Ziyaretleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Çömen'den Köy Ziyaretleri

Kaymakam Çömen'den Köy Ziyaretleri
16.04.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylere yapılan hizmetleri inceledi ve asfalt, sulama projelerini ziyaret etti.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Bağtaşı beldesi, Kolköy, Gebeli, Değeryer, Çiftlik ve Cihet köylerine ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Bağtaşı beldesi, Kolköy, Gebeli, Değeryer, Çiftlik ve Cihet köylerini ziyaret etti.

Çömen ve beraberindekiler, Huybyar, Kolköy Bağtaşı grup yolunda yapılacak 10 kilometrelik sıcak asfalt ile yol genişleme ve altyapı çalışmalarını, Gebeli ve Çiftlik köylerindeki köy konağı bakım ve onarım ve Cihet köyünde yol genişletme ve kumlama çalışmalarını inceledi.

Ziyarette Bağtaşı Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve yüzde 95'i tamamlanan 6 kilometrelik kapalı sulama sistemi ile geçen yıl hizmete giren 2 kilometrelik Kolköy kapalı sulama sistemi de incelendi.

Kaymakam Çömen, "İlçemize en uzak konumda bulunan Hubyar, Sarıören, Kolköy, Bağtaşı, Çaykaya, Çaykıyı, Gebeli ve Çamköy tarafından kullanılan grup yolumuzun 10 kilometrelik bölümünü İl Özel İdaresi imkanları ile sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz imkanlar ölçüsünde devam edecek, Bağtaşı beldemizde kapalı sulama sistemi yüzde 95 oranında tamamlandı. En kısa zamanda bu sistemi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:51:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.