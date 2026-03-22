Kaymakam Erciyas Emniyet ve Jandarmayı Ziyaret Etti

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Görevleri başında bulunan güvenlik güçleriyle bayramlaşan Kaymakam Erciyas, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Ziyaretlerde, bayram süresince yürütülen güvenlik tedbirleri hakkında bilgi alan Erciyas, kamu düzeninin sağlanmasında özveriyle çalışan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.