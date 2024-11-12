Kaymakam Şahin’den 4. Hudut Alayına Ziyaret

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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret ederek, Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cumhur Yazgan ile görüştü.

Komutanlığa ait ziyaretçi defterini imzalayan Şahin, askerlere görevlerinde başarılar diledi.