Kaymakam Soylu, 114 Yaşındaki Fatma Tıraş\'ı Ziyaret Etti

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 114 yaşındaki Fatma Tıraş'ı ziyaret etti.
Soylu, Türkbahçe Mahallesi'nde 6 çocuk ve 38 torunu bulunan ve konteynerde yaşamını sürdüren Fatma Tıraş'la bir araya geldi.
Tıraş'a sağlıklı ömür dileyen Soylu, daha sonra mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti.
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