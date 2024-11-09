Kaymakam Soylu, 114 Yaşındaki Fatma Tıraş\'ı Ziyaret Etti

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İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 114 yaşındaki Fatma Tıraş'ı ziyaret etti.

Soylu, Türkbahçe Mahallesi'nde 6 çocuk ve 38 torunu bulunan ve konteynerde yaşamını sürdüren Fatma Tıraş'la bir araya geldi.

Tıraş'a sağlıklı ömür dileyen Soylu, daha sonra mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti.