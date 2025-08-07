Kaymakam Yılmaz Köyleri Ziyaret Etti

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köyleri ziyaret etti.
Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Samançay ve Yenipayam köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.
