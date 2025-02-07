Bayat kaymakamı Kerem Yüce, Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu hidroelektrik santralini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüce, Sağpazar köyünde bulunan tesiste inceleme yaptı.
Ziyarette işleme sorumlusu Hasan Çatıkkaş, tesisin çalışması ve üretim kapasitesi hakkında Yüce'ye bilgi verdi.
Ziyarete Bayat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Yüce'den HES Ziyareti - Son Dakika
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