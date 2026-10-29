Kaynaklar, Hegseth'in Pentagon'da Brett Sylvia'yı görevden aldığını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kaynaklar, Hegseth'in Pentagon'da Brett Sylvia'yı görevden aldığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia'yı görevden aldığı iddia edildi. The Hill'e konuşan kaynaklar nedeni paylaşmazken, ABD ordusu sözcüsü Sylvia'ya 32 yıllık hizmeti için teşekkür etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ordu bünyesinde Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia'yı görevden aldığı iddia edildi.

The Hill gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Hegseth'in Pentagon'da üst düzey askeri bir yetkiliyi görevden aldığını öne sürdü.

Görevden alınan kişinin ABD ordusu bünyesinde Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia olduğunu ileri süren kaynaklar, görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Konu hakkında The Hill gazetesine açıklama yapan ABD ordusu sözcüsü, "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı ve Müşterek Kuvvetler olarak Korgeneral Brett Sylvia'ya ve ailesine, ulusumuza sundukları 32 yıllık seçkin hizmetlerinden dolayı en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine ve ailesine, hayatlarının yeni dönemlerinde karşılaşacakları fırsatlar ve atacakları yeni adımlar için en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

The Hill'in haberine göre, Sylvia'nın görevden alınması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik saldırı planları hazırladığı bir döneme denk geliyor.

Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü, başkan ve diğer ulusal liderlere ulusal güvenlik meselelerinin tamamını kapsayan askeri tavsiyeler sunma sürecinde, Genelkurmay Başkanı'nı desteklemek üzere planlar, politika önerileri ve stratejiler geliştirmekle görevli.

Sylvia'dan önce bu görevde bulunan Joe McGee, Hegseth ve Caine ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen yıl görevinden ayrılarak emekli olmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Çağatay Ulusoy’un kardeşini görenler şaşkın İkizi sananlar var Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
Korkunç kazada araç metrelerce uçtu Daha 21 yaşındaydı Korkunç kazada araç metrelerce uçtu! Daha 21 yaşındaydı
Marmara’da batan gemiden acı haber 10 mürettebat aranıyordu Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:32
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
08:14
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 09:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kaynaklar, Hegseth'in Pentagon'da Brett Sylvia'yı görevden aldığını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android