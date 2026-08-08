Kaynarca'da Yangın Söndürüldü
Kaynarca'daki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri ve vatandaşların su tankerleriyle destek verdiği müdahale sonucu yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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