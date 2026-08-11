Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

An itibariyle kadroda her mevkide toplam tam 39 oyuncu var. Artık kiralama yada satma yoluna gitmek gerek. 5 tane kaleci var. Kanatlar da toplam 8 oyuncu var. Orta saha da 10 oyuncu var. Bunları ne yapacağız çok merak ediyorum. İyi kötü demeden teklifleri değerlendirip göndermek lazım. Sonra Emre Mor gibi boşuna kalacak oyuncu. Oyuncuya da yazık ya

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