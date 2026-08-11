Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle - Son Dakika
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Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Amedspor'un oyuncunun şartları kabul etmesi halinde transferi sonuçlandırmak için imza aşamasına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken Oğuz Aydın'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekiplerinden Amedspor'un milli futbolcunun transferiyle ilgilendiği belirtildi.

İMZA AŞAMASINA GEÇMEYE HAZIR

Amedspor'un Oğuz Aydın'ın şartları kabul etmesi halinde transferi sonuçlandırmak için imza aşamasına geçmeye hazır olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda Oğuz Aydın'ın vereceği kararın belirleyici olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK İSİMLER MERAK KONUSU

Sarı-lacivertli takımda kadroya katılacak futbolcular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Oğuz Aydın'ın kendisine gelen teklifler arasında öne çıkan futbolculardan biri olduğu aktarıldı. Amedspor'un ilgisinin ardından milli futbolcunun geleceği konusunda yaşanacak gelişmeler bekleniyor.

Trendyol Süper Lig, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Turgut Özmüş Mehmet Turgut Özmüş:
    Oynayabileceği takıma gitmeli, 2 1 Yanıtla
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    An itibariyle kadroda her mevkide toplam tam 39 oyuncu var. Artık kiralama yada satma yoluna gitmek gerek. 5 tane kaleci var. Kanatlar da toplam 8 oyuncu var. Orta saha da 10 oyuncu var. Bunları ne yapacağız çok merak ediyorum. İyi kötü demeden teklifleri değerlendirip göndermek lazım. Sonra Emre Mor gibi boşuna kalacak oyuncu. Oyuncuya da yazık ya 0 0 Yanıtla
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