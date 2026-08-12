Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı - Son Dakika
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Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı

Özgür Özel sessizliğini bozdu: \'Çerçeve yasa\'ya neden \'evet\' dediğini açıkladı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin ve parti yöneticilerinin "Çerçeve Yasa"ya "evet" oyu vermesine ilişkin, "Vicdanen içim rahat. Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Ben, 'Adam yine kazandı' diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin ve parti yöneticilerinin "Çerçeve Yasa"ya "evet" oyu vermesine ilişkin, "Vicdanen içim rahat. Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Ben, 'Adam yine kazandı' diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes gazetesine verdiği röportajda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Genel Kurul'daki oylaması sırasında Yeni Parti'nin tutumuna ilişkin soruları yanıtladı.

"HİBRİT BİR MODEL GELİŞTİRDİK"

Özel, çerçeve yasaya karşı çıkanların kendisine ve yeni kurduğu partiye karşı sert eleştirilerine de cevap verdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Ne yaptığımız zaman içinde anlaşılmaya başlandı. Olumlu yorum ve tepkiler de gelmeye başladı. Ben şuna inanıyorum: Yeni Parti olarak yeni nesil bir iş yaptık. 'Evet' oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti, bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı. Genel Başkan'ın tutumu da önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Çok ötesindeydik ama demokrasi konuşurken en zoru, katı bir karar alıp milletvekillerine dayatmaktı. AK Partililerin tamamı görmedikleri metne imza attı. Ben Yeni Parti milletvekillerimize 'Bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum' dedim. Onlar da şehirlerinden gelen görüşe göre oy kullandılar. Diyarbakır gibi, Kürt seçmenin çok olduğu İstanbul seçim bölgeleri gibi yerlerde 'evet' isteyenler vardı ama mesela benim şehrimde, Manisa'da ağırlıklı görüş 'Hayır vermelisiniz' oldu. Manisa'dan iki milletvekili 'hayır' dedi.

"BÖYLE BİR ADIMA KARŞI GELMEK İLKESEL GELMİYOR"

Bir terör örgütü fesih oluyor. Birtakım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin 'hayır' demesi anlaşılır ama 'Kürt sorunu vardır' diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım."

"TERÖRÜN BİTMESİNE KARŞI ÇIKMAKLA SUÇLANACAKTIK"

Özel, tüm partinin, üyelerin, milletvekillerinin tamamının aynı tutumu sergilemesinin de çok zor olduğunu söyleyerek, partinin büyük bölümünün "hayır" demesinin nedenlerini de şöyle açıkladı:

"Malumunuz çok büyük saldırılara maruz kalıyoruz. Yasayla ilgili süreç şeffaf değildi. Olması gereken şeffaflık TBMM'de dahi izlenmedi. Bize dahi yarım saat önce gönderdiler. İnsanlar neyin tartışıldığını dahi bilmiyordu. Metinde olmayan şeyler varmış sanılıyordu. Böyle bir ortamda da herkese 'Evet diyeceksiniz' demek, ortak bir karar almak çok zordu. Hep birlikte 'hayır' demek de bizi başka bir yere savuracaktı. Barışa şans tanımayan bir yere getirecektik. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada da buna karşı çıkmakla suçlanacaktık."

"BİR KAZANAN VARSA ÜLKE KAZANIYORDUR"

Yasanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi ömrünü uzatmak" olarak yorumlandığı değerlendirmelerin sorulması üzerine ise Özel şöyle konuştu:

"Vicdanen içim rahat. Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Ben, 'Adam yine kazandı' diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur."

"DAHA İYİ ANLAŞILACAĞIMIZ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, "Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen seçmenlerin gönlünü nasıl kazanacaksınız" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Erdoğan 'ak' dese 'kara' diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun, bizim 'evet'lerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı. Hatırlayın, 'Evet derseler milliyetçileri, hayır derseler Kürtleri kaybederler' deniyordu. Uzun vadede daha iyi anlaşılacağımızı düşünüyorum. Öfkeli olanların Erdoğan karşısında teslim olmayacağımızı gördükçe bu vehmin doğru olmayacağını göreceklerini düşünüyorum. Bu kadar önemli bir meselede konjonktürel hareket etmek, öfkemize yenilmek doğru değildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı - Son Dakika

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