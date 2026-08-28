N'Golo Kante yine taraftarı mest etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N\'Golo Kante yine taraftarı mest etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe formasıyla sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken N'Golo Kante, saha dışında da mütevazı tavrıyla öne çıktı. Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulüpte altyapı oyuncularının da kullandığı sırt çantasını tercih ettiği görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar Kante'nin bu tercihine övgü dolu yorumlar yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, bu kez saha dışındaki bir detayıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli formayla mücadeleci futboluyla öne çıkan Fransız oyuncunun kullandığı sırt çantası taraftarların gözünden kaçmadı.

ALTYAPI OYUNCULARININ KULLANDIĞI ÇANTAYI TERCİH ETTİ

Kante'nin Fenerbahçe'de altyapı oyuncularının da kullandığı sırt çantasıyla görüntülendiği görüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun kendisine özel farklı bir model yerine kulüpte genç oyuncuların da kullandığı çantayı tercih etmesi dikkat çekti.

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KANTE'YE ÖVGÜ

Kante'nin bu tercihi Fenerbahçeli taraftarların da dikkatini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun mütevazı tavrını öven yorumlarda bulundu. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla sahadaki mücadelesinin yanı sıra saha dışındaki tavırlarıyla da taraftarın takdirini kazandı.

N'Golo Kante, Fenerbahçe, Fransız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Golo Kante yine taraftarı mest etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Ne Diyelim Bir Kante Geldi, Geçti Başka Kanteler Gellırrmı, acaba Gönüllleri Fetheden bir karakter, Büyük Oyıncu Olabilirsin Ama Adam olmadıktan Sonra. Çok gördük 2 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    adam cimri da be var bunda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı Ortaya çıkan detay kahretti Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro
250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi 250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi
Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler

15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
14:45
Melih Gökçek’ten “Almanya’da milyonluk serveti var“ iddialarına yanıt
Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
14:28
Kuralar çekildi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’daki rakipleri
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri
14:23
Netanyahu’dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
Netanyahu'dan bir çıkış daha: Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesini istemiyorum
14:16
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
13:57
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 15:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: N'Golo Kante yine taraftarı mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement