Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'da transfer döneminin son günleri hareketli geçerken bu kez Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki savunmacısını kadrosuna katabilmek için yüksek bir bonservis teklifinde bulundu.

TAM 39 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Damac FC'nin Wilfried Singo için Galatasaray'a 39 milyon euroluk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin astronomik rakama rağmen teklifi yeterli bulmadığı ve Suudi Arabistan ekibine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

SINGO DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Transferde Galatasaray'ın yanı sıra Wilfried Singo'nun tavrının da net olduğu belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı ve kariyerine Galatasaray formasıyla Türkiye'de devam etmek istediği ifade edildi.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Singo'yu 2025 yaz transfer döneminde Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sahada olduğu dönemlerde performansıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

145 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Singo'nun Galatasaray'a transferinin ardından sakatlıklar nedeniyle toplam 145 gün rehabilitasyon sürecinde kaldığı ve bu süreçte 23 resmi karşılaşmada forma giyemediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Yıllık 4,8 milyon euro kazandığı belirtilen Wilfried Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 23 milyon euro olduğu ifade ediliyor.