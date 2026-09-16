Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

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- Çöken binada 60'tan fazla Filistinlinin yaşadığı belirtildi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.

İlk belirlemelere göre olayda 9 Filistinli hayatını kaybetti, 14 Filistinli yaralandı.

Bölge sakinleri, İsrail saldırılarında hasar gören binada 60'tan fazla kişinin yaşadığını aktardı.

Binada yaşayanların yanı sıra, yakınındaki çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler de çökmeden etkilendi.

İsrail'in temel ihtiyaç malzemelerinin girişini kısıtladığı Gazze'de, arama kurtarma ekipleri ekipman ve iş makinelerinin yetersizliğine rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, İsrail saldırılarında hasar gören binalarda yaşamaya mecbur bırakılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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