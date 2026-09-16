İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu\'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu tutuksuz 12 sanığın ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin ceza davası 21 Ekim’e ertelendi. Mahkeme tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasının 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi. Ara kararda, tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Cemil Tugay ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 sanık için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    bu hala konuşuyor mu yahu 0 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    neden bu kadar önemli davada tanıklar hazır edilmedi bilerek uzatıyor ne kadar yatarsa o kadar iyi öylemi. 1 0 Yanıtla
  • tastekina061@gmail.com [email protected]:
    Mahkemeler bıtmez ama ekonomı devam edıyor dıkkat etmek lazım 1 0 Yanıtla
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