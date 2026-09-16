Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 17 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu temin ettikleri bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandığı belirtildi.
BELİRLENEN NOKTALARA UYUŞTURUCU BIRAKILDI
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çalören Mahallesi'ndeki çeşitli noktalara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılarak satış yapıldığı tespit edildi.
5 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER
Ekiplerin çalışmaları kapsamında uyuşturucu temin eden şüpheliler, bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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