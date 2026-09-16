Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı - Son Dakika
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Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

Macklemore\'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran\'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı
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ABD'li rapçi Macklemore'un Ed Sheeran'ın "Loop Tour" turnesi kapsamında verdiği konserde "Özgür Filistin" mesajı vermesi ve "Hind's Hall" adlı şarkısını seslendirmesinin ardından turneden çıkarılması tartışma yarattı. Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması kararının kendisine ait olmadığını, turne organizatörü ile mekanlar tarafından alındığını açıklarken, turnenin diğer açılış sanatçıları Finneas, Lukas Graham ve Aaron Rowe ile Sheeran'ın turne grubu Beoga, Macklemore'a destek amacıyla turneden çekildi.

ABD'li rapçi Macklemore'un Ed Sheeran'ın "Loop Tour" turnesindeki konserlerde Filistin'e destek vermesinin ardından programdan çıkarılması tartışma yarattı. Sheeran kararın organizatör ve mekanlardan kaynaklandığını açıklarken Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham ve Beoga da Macklemore'a destek amacıyla turneden çekildi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" MESAJININ ARDINDAN TURNEDEN ÇIKARILDI

Macklemore, New Jersey'deki MetLife Stadium'da Ed Sheeran'ın turnesi kapsamında sahne aldığı konserlerde Filistin'e destek verdi. Rapçi, sahneden "Özgür Filistin" mesajı verirken Gazze'deki savaşa ilişkin protesto şarkısı "Hind's Hall"u da seslendirdi.

Macklemore daha sonra kalan ABD konserlerinden çıkarıldığını duyurdu. Turnenin ABD ayağının organizatörü Messina Touring Group da bazı mekanların Macklemore'un kadroda bulunması halinde konserlere izin vermeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.

SHEERAN: KARAR BENİM DEĞİLDİ

Ed Sheeran ise yaptığı açıklamada Macklemore'un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını söyledi. Sheeran, kararın organizatör tarafından alındığını ve kendisinin taraflar arasında çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

DİĞER SANATÇILAR DA TURNEDEN ÇEKİLDİ

Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alması planlanan diğer isimlerden de peş peşe kararlar geldi. Finneas, Aaron Rowe ve Lukas Graham ile Sheeran'ın konserlerinde sahne alan İrlandalı grup Beoga, Macklemore'a destek vererek turneden ayrıldıklarını açıkladı.

Finneas kararını açıklarken sanatçıların ezilenlerin yanında yer aldıkları için susturulmaması gerektiğini savundu. Lukas Graham da sanatçıların savaş ve sivillerin yaşadığı acılar konusunda konuşabilmesi gerektiğini belirtti.

ROBERT KRAFT İDDİASI

Macklemore, New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadium'la bağlantılı Robert Kraft'ın turneden çıkarılması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Kraft ise Macklemore'un bazı açıklamalarını antisemitik ve incitici bulduğunu savundu. Macklemore, antisemitizm suçlamalarını reddediyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Ed Sheeran, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 0206 0206:
    Bizim sanatçıların kulakları çınlasın 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı - Son Dakika
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