James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi - Son Dakika
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James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

James Rodriguez\'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi
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Kolombiya futbolunun yıldız isimlerinden James Rodriguez, 35 yaşında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Kolombiya formasıyla 114 maça çıkan ve 28 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, duygusal bir mesajla taraftarlara veda etti.

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. 35 yaşındaki futbolcu, artık Kolombiya Milli Takımı formasını giymeyeceğini duyurdu.

DUYGUSAL SÖZLERLE VEDA ETTİ

Milli formayı ilk giydiği günden itibaren kendisine önemli bir hedef koyduğunu belirten Rodriguez, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli takıma adım attığım ilk günden itibaren kafamda tek bir net düşünce vardı: Bir gün veda ettiğimde, bu formayı aldığım yerin çok daha yukarısında bıraktığımı hissedebilmek.

James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Bir şeyler katmak, derin bir iz bırakmak ve Kolombiya'nın dünyadaki herhangi bir takımla başa baş rekabet edebileceğine inanmasını sağlamak istedim. Bugün geriye dönüp katettiğimiz yola baktığımda, bunu başardığımı hissediyorum.

Bu sadece benim başarım değildi; harika bir jenerasyonun, takım arkadaşlarımın ve yeniden büyük hayaller kurmaya başlayan koca bir ülkenin eseriydi."

114 MAÇTA 28 GOL

James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı formasıyla toplam 114 karşılaşmaya çıktı ve 28 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun aldığı kararla milli takım kariyerindeki uzun dönem sona erdi.

James Rodriguez, Milli Takım, Kolombiya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi - Son Dakika
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