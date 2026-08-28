Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri - Son Dakika
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Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor\'un Konferans Ligi\'ndeki rakipleri
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 3 karşılaşmayı sahasında, 3 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bordo-mavililer lig aşamasında 6 farklı rakiple 6 karşılaşmaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

  • Freiburg (İç saha)
  • Kızılyıldız (Deplasman)
  • KuPS (Deplasman)
  • Hearts (İç saha)
  • Jablonec (İç saha)
  • CSKA Sofya (Deplasman)

3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA

Trabzonspor; Freiburg, Hearts ve Jablonec'i sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililer Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'un maçlarının tarihleri UEFA tarafından açıklanacak fikstürün ardından kesinleşecek.

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Son Dakika Güncel Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Yilmaz Hakan Yilmaz:
    dengesini bulmaya çalışan Trabzon için güzel kura. hadi biraz kendine ve ülkene puan topla. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri - Son Dakika
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