Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 3 karşılaşmayı sahasında, 3 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netleşti. Bordo-mavililer lig aşamasında 6 farklı rakiple 6 karşılaşmaya çıkacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
- Freiburg (İç saha)
- Kızılyıldız (Deplasman)
- KuPS (Deplasman)
- Hearts (İç saha)
- Jablonec (İç saha)
- CSKA Sofya (Deplasman)
3 MAÇ İÇERİDE, 3 MAÇ DEPLASMANDA
Trabzonspor; Freiburg, Hearts ve Jablonec'i sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililer Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak. Trabzonspor'un maçlarının tarihleri UEFA tarafından açıklanacak fikstürün ardından kesinleşecek.
Son Dakika › Güncel › Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)