Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı - Son Dakika
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Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
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İzmir'de 60 yaşındaki Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören 19 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu  Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurdu. Ardından aynı tabancayla hayatına son verdi

SERVİS PERSONELİ FARK ETTİ

Olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Barış Kandemir'i özel eğitim okuluna götürmek için eve giden servis personeli, onu kapıda göremeyince zile bastı. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen personel, pencereden baktığında Nurten Kandemir ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'i kanlar içinde gördü.

Aile faciası: <a class='keyword-sd' href='/losemi-2/' title='Lösemi'>Lösemi</a> hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

OLAY YERİNDE ANNE-OĞUL CAN VERDİ

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurten Kandemir ve Ahmet Barış Kandemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Polisin yaptığı incelemede, Nurten Kandemir'in tabancayla oğlunu vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    İman ve inanç zayıflığı 20 21 Yanıtla
    necati çolak necati çolak:
    Ne saçmalıyorsun billurum 4 6
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Necati gibi ağzından billuru düşürmeyenlere ne anlatsan boş! 3 2
  • erkan demir erkan demir:
    insanların ne çile çektiğini bilmeden sallama..ne zor bir tercih..Allah rahmet etsin Peygamber efendimize komşu etsin 23 7 Yanıtla
  • Tttt Cccc Tttt Cccc:
    Muttalip tecir Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma. Kimseyi kınama belki yarın seninde başına gelebilir nasıl öleceğinin veya imanlı şekilde öleceğinin garantisi var mı? 23 1 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Bir akrabamin 40 li yaşlarda Zihinsel engelli oğlu vardı.Yaslaninca hep diyordu ben ölürsem bu çocuk ne olacak diye.Hatay depreminde ikiside vefat etti.Bir anne evladınin kilina zarar gelsin ister mi.Kim bilir ne ysiyordu kadinicinde 20 0 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    insan piskolojisinden anlamıyorsan yorum yapma insanların ne derdi var kimse bilemez 13 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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