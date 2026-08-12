Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında ve artan akaryakıt maliyetlerini frenlemek amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ve üreticiyi yakından ilgilendiren kritik düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının yurt içindeki akaryakıt maliyetlerine yansımasını en aza indirmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecini destekleyecek önemli bir adım daha atıyor. Daha önce fiyat dalgalanmalarını tüketiciye yansıtmamak adına "Eşel Mobil Sistemi"ni devreye alan Bakanlık, bu kez doğrudan motorindeki ÖTV yükünü aşağı çekecek yeni bir çalışma hazırladı.

NAKLİYECİ VE SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Hazırlanan yeni ÖTV düzenlemesi, sadece bireysel araç sahiplerini değil, üretim ve tedarik zincirinin belkemiğini oluşturan kesimleri de doğrudan rahatlatacak. Başta taşımacılık sektörü olmak üzere, nakliyeciler ve sanayicilerin temel gider kalemi olan motorin fiyatlarında sağlanacak bu indirimle, lojistik ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu hamlenin, etiket fiyatlarındaki artış hızını da yavaşlatması öngörülüyor.

GÖZLER BU GECE RESMİ GAZETE'DE

Milyonların cebini rahatlatacak ve enflasyonla mücadeleye ivme kazandıracak olan söz konusu indirim çalışmasında hazırlıklar tamamlandı. Akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına doğrudan düşüş olarak yansıması beklenen kararın, bu gece yarısı yayımlanacak Resmi Gazete'de yer alması ve vakit kaybetmeden yürürlüğe girmesi planlanıyor.

"MOTORİN ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV TUTARLARINDA İNDİRİME GİDECEK"

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    ÖTV sadece uygulanması gereken lüks mallara uygulansın. Bir ülkede özel tüketim vergisi diye bir vergilendirme olamaz, olmamalı. Yerli mallardan bile ÖTV alınıyor, saçmalığın daniskası 13 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bir vatandaş olarak ve bir ak parti olarak burada sana sesleniyorum rica ediyorum istifa et istifa etmekle bir erdemliktir 6 4 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    Elmas pırlanta ÖZEL 6 0 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    Akaryakıt özel değil GENEL 5 0 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    TEMEL İHTİYAÇ BUNLAR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI GIDA FİYATLARINI ETKİLİYOR 4 0 Yanıtla
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