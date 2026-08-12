Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının yurt içindeki akaryakıt maliyetlerine yansımasını en aza indirmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecini destekleyecek önemli bir adım daha atıyor. Daha önce fiyat dalgalanmalarını tüketiciye yansıtmamak adına "Eşel Mobil Sistemi"ni devreye alan Bakanlık, bu kez doğrudan motorindeki ÖTV yükünü aşağı çekecek yeni bir çalışma hazırladı.

NAKLİYECİ VE SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Hazırlanan yeni ÖTV düzenlemesi, sadece bireysel araç sahiplerini değil, üretim ve tedarik zincirinin belkemiğini oluşturan kesimleri de doğrudan rahatlatacak. Başta taşımacılık sektörü olmak üzere, nakliyeciler ve sanayicilerin temel gider kalemi olan motorin fiyatlarında sağlanacak bu indirimle, lojistik ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu hamlenin, etiket fiyatlarındaki artış hızını da yavaşlatması öngörülüyor.

GÖZLER BU GECE RESMİ GAZETE'DE

Milyonların cebini rahatlatacak ve enflasyonla mücadeleye ivme kazandıracak olan söz konusu indirim çalışmasında hazırlıklar tamamlandı. Akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına doğrudan düşüş olarak yansıması beklenen kararın, bu gece yarısı yayımlanacak Resmi Gazete'de yer alması ve vakit kaybetmeden yürürlüğe girmesi planlanıyor.

"MOTORİN ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV TUTARLARINDA İNDİRİME GİDECEK"

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.