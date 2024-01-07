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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, çalışmaları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Devlet Hastanesi bölgesinde yapılan yenileme çalışmalarını da inceledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise belediye atölyesini gezerek yapılan çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, çalışmaları yerinde inceledi
07.01.2024 - 12:23,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek yenilenmesi yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, "Organize sanayimiz ile Altınoluk Mahallesi arasındaki yolumuzla ilgili yıpranmadan kaynaklı sıkıntılar vardı. Onu hem burada frezeleyip hem de asfaltını sıfırdan yaparak bizi seven, güvenen, seçen iş adamlarımıza, Kayseri'mizin güzel insanlarına layık olma yolunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükkılıç, Devlet Hastanesi bölgesinde 12 milyon 750 bin liralık maliyetle yürüyüş yollarını, otopark alanlarını, hasta indirme bindirme peronlarını, engelli erişim yollarını, taşıt yollarını, oturma ve yeşil alanların yenilenme çalışmalarını da inceledi.

Kocasinan atölyesi fabrika gibi çalışıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesindeki tüm araç, gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarının düzenli olarak gerçekleştirildiği atölyeyi gezdi.

???????Oruçreis Mahallesi'ndeki atölyede, elektrik, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Çolakbayrakdar, işçilerle de sohbet etti.

Çolakbayrakdar, atölyede belediye ihtiyaçlarını karşılayıp, ekonomi ve çevreye katkı sağladıklarını belirtti.

Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı ve kaliteli yapıldığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Makine İkmal Birimimizin atölyesindeyiz. Araçlarımızın bakımı, onarımı ve tadilatlarının dışında kaynak ve marangoz gibi benzer birçok noktada yapılması gereken ne varsa kendi personelimiz tarafından yapılmaktadır. 'Kendi kendine yetebilen bir belediye olabilmek' adına gerek park ve bahçe gerek fen işlerinde gerekse makine ikmal gibi her alanda ihtiyaçlarımızı kendimizin karşıladığı ve üretim yapabilen bir belediyeyiz. Altyapımızı güçlendirmek adına alanımıza yeni birimler ekleyerek daha da güçlendiriyoruz. Atölyemizle fabrika hürriyetinde birden fazla alanda hizmet üretiyoruz."

Kaynak: AA
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