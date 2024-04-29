Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ulaşım Kartı Yardımı Yaptı

Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda ihtiyaç sahibi 7 bin ilk ve ortaokul ile lise öğrencisine ulaşım kartı yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır süren uygulama kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli öğrencilere otobüs ve tramvayda kullanılmak üzere aylık 150 biniş yüklenen ulaşım kartı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin destekçileri olduğunu belirtti.

Gençlere yönelik emeklerini hiçbir zaman esirgemediklerini aktaran Büyükkılıç, "Gençlerimizin, ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Donanımlı, kendini geliştirmiş, milli ve manevi değerlerle kuşanmış bireyler olun. Çalışkanlığınızla, azminizle ilerleyin, bizler daima yanınızda yer alacak, sonuna kadar destekçiniz olacağız." ifadesini kullandı.