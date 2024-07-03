Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2021'de Kültepe, ikincisi 2022'de Erciyes ve üçüncüsü 2023'te Mimar Sinan temasıyla koşulan maratonun 4'üncüsü için hazırlıklar sürerken kayıtlar ilgi görüyor.

22 Eylül Pazar günü koşulacak 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında gerçekleşecek.

Sporcular 21K parkurunda Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip, Cırgalan Tramvay Durağı'ndan Anadolu Harikalar Diyarı (AHD) Kavşağı'ndan dönecek ve ardından şehir merkezi yönünde Mimar Sinan Kavşağı, Doğu Garajı Kavşağı, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı'nı geçerek Ordu Evi önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

10K koşusunda ise sporseverler, Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip 10K dönüş noktası olarak belirlenen Doğu Garajı Kavşağı'ndan dönüş yaparak Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı'nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.