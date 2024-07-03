Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek maraton, 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında koşulacak. Sporcular, Cumhuriyet Meydanı start noktasından başlayarak şehir merkezindeki farklı noktalardan geçerek Ordu Evi önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

03.07.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2021'de Kültepe, ikincisi 2022'de Erciyes ve üçüncüsü 2023'te Mimar Sinan temasıyla koşulan maratonun 4'üncüsü için hazırlıklar sürerken kayıtlar ilgi görüyor.

22 Eylül Pazar günü koşulacak 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında gerçekleşecek.

Sporcular 21K parkurunda Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip, Cırgalan Tramvay Durağı'ndan Anadolu Harikalar Diyarı (AHD) Kavşağı'ndan dönecek ve ardından şehir merkezi yönünde Mimar Sinan Kavşağı, Doğu Garajı Kavşağı, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı'nı geçerek Ordu Evi önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

10K koşusunda ise sporseverler, Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip 10K dönüş noktası olarak belirlenen Doğu Garajı Kavşağı'ndan dönüş yaparak Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı'nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Eylül, Ordu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:03:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement