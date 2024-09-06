16 Yıl Cezalı Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö'yü (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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