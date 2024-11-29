Kayseri'de 2 Firari Yakalandı

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Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ş. (28) ile "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.