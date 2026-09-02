Kayseri'de 23 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Cezası Olan Hırsızlık Hükümlüsü A.T. Yakalandı
Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T. (42), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, uzun süredir aranıyordu.
Kayseri'de, hakkında 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (42) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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