Kayseri\'de 39. Ahilik Haftası çelenk töreniyle başladı

Kayseri'de 39. Ahilik Haftası çelenk sunumu ve ziyaretlerle başladı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, esnaf odaları temsilcileri ve yılın ahisi seçilen esnafların da katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından heyet Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Çiçek, ahilik teşkilatının medeniyetimizin ortaya koyduğu en önemli teşkilatlanma biçimlerinden birisi olduğunu belirterek, bu haftanın Kayseri'de de coşkuyla kutlanacağını söyledi.

Ahi Evran Veli'nin ömrünün 21 yılını Kayseri'de geçirdiğini vurgulayan Çiçek, "Ahi Evran'ın ahilik teşkilatıyla ilgili bütün öğretileri Kayseri'de ortaya koyduğunu görüyoruz. Hala ayak izleri, hatıraları Kayseri'de capcanlı." dedi.

Çiçek, bu sene daha kapsamlı programlarla bu haftanın kutlanacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun bir zamandan beri esnaf odamızın önderliğinde, Ahi Evran'ın 21 yılını Kayseri'de geçirdiği öğretisini sürekli gündemde tutuyorduk. Kayseri'de bir hayalleri vardı, 'Bu işi Kayseri'de kutladığımızdan daha büyük bir şekilde, daha halka yayılmış bir şekilde kutlamalıyız' diye defalarca dertleşmelerimiz olmuştu. Bugün Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle bir ses veriyoruz Kayseri'ye. Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz."

Kentin sahip olduğu değerler sayesinde 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini dile getiren Çiçek, bugün 17.30'da yapılacak yürüyüşe herkesi davet etti.

Alan da Ahilik Haftası'nın Kayseri'de her yıl kutlandığını ama bu yıl Vali Çiçek'in destekleriyle daha coşkulu kutlanacağını belirtti.

Odakır ise Ahi Evran Veli'nin izlerini taşıyan Kayseri'de, Ticaret Bakanlığının da desteği ile bu yıl daha kapsamlı bir kutlama programı tertip edeceklerini söyledi.

Bakanlığın verdiği destekle kendilerini, kentin esnaf ve sanatkarlarını onore ettiğini ifade eden Odakır, "İnşallah bu hafta dolu dolu geçecek." dedi.