Kayseri'de arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı arkadaşı A.Ö.'yü (62) bıçakla yaraladı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan kadın şüpheli polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de T.G. isimli kadın, tartıştığı arkadaşı A.Ö.'yü (62) bıçakla yaraladı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. T.G. isimli kadın ile arkadaşı A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada T.G., bıçakla A.Ö.'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan kadın şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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