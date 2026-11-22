Kayseri'de T.G. isimli kadın, tartıştığı arkadaşı A.Ö.'yü (62) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. T.G. isimli kadın ile arkadaşı A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada T.G., bıçakla A.Ö.'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan kadın şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,