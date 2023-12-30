 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı

Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldüren Bülent Bayrak ile 3 akrabasına verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Cezaların 'iyi hal' indirimi uygulanarak verildiği belirtildi.

Kayseri\'de cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı
30.12.2023 - 12:16,
Abone Ol

KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren H.K.'nin (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile 3 akrabasına, 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren H.K.'nin ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hamza Kocaman'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen akrabaları Ayhan Yıldız, Mehmet Yıldız ve Yunus Emre Bayrak gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 4 sanık hakkında, 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 13 Mayıs'taki karar duruşmasında, Bülent Bayrak mahkemedeki savunmasında, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. Hamza, kapımın önünde beni tehdit edip, diğer oğlumu da öldüreceğini söylüyor ve bana bu korkuyu yaşatıyordu. Sonra da cezaevinde oğlumun katilini ziyaret edip, 'Sen gerekeni yaptın' diyor. Benim oğlum bunları hak edecek ne yaptı? Cinayete giden, bu olayı tasarlayan adamların ayağında terlik mi olur? Bu adamların hiçbir suçu yok. Suçsuz yere 8 aydır cezaevindeler. Bu olay bir anlık bir olay. Bizim hakkımızda resmen senaryolarla film yazdılar. Ben bu kadar senaryo yazacak olsam filmci olurdum. Bugüne kadar tüm ifadelerimde olay nasıl olduysa öyle anlattım. Bunun bir de ahireti var. Sizi kandırsam öbür dünyada ne yaparım?" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Diğer 3 sanık da duruşmadaki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ve kendilerine senaryo yazılıp olaya dahil edilmek istendiğini iddia edip, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkları, 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanıklar hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapis cezasına düşürdü.

Karara itiraz eden taraf avukatları, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy çokluğu ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi. Karara, Ceza Dairesi Başkanı'nın şerh koyduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bülent Bayrak, Ceza Dairesi, Kayseri, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement