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Kayseri'de eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza onandı - Son Dakika
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Kayseri'de eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza onandı

Kayseri'de eski kız arkadaşından uzak durmasını isteyen Hayri Kara'yı bıçaklayarak öldüren Samet Göker'e çıkarıldığı mahkemece verilen 'tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Kayseri\'de eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza onandı
23.12.2023 - 11:39,
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KAYSERİ'de eski kız arkadaşından uzak durmasını isteyen Hayri Kara'yı (19) bıçaklayarak öldüren Samet Göker'e (19) çıkarıldığı mahkemece verilen 'tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız arkadaş nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara'nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BENİ ÖLDÜRECEK, DÜŞÜNCESİYLE VURDUM'

Savunmasında, önceki ifadelerini tekrar eden ve Hayri Kara ile aralarında husumet olduğunu, olay günü kendisini darbettiğini öne süren Göker, "Daha önce beni darbedip, hakaret etmişti. Olay günü de elini beline atmıştı. Bir an silah ya da bıçak çıkararak beni öldürecek, düşüncesiyle üzerimdeki meyve bıçağına benzer bir bıçak ile birkaç kez vurdum. Olayın şokuna girdim ardından bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Yukarıdan da 2 kişi geliyordu. Hayri'nin arkadaşları zannettiğim için korkarak kaçtım. Babamın yanına gidip olayı anlattım ve polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım" diye savunma yaptı

Samet Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 31 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık Samet Göker'i, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Mahkeme, olayın oluş şekli ve maktulde 21 bıçak darbesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oybirliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

Kaynak: DHA
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