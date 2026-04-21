Kayseri'de, "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü'yü (42), düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
