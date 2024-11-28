Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. (47) ile 10 yıl 5 ay hapis cezası olan O.D'yi (38) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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