Kayseri'de kasten öldürme suçundan 25 yıl 10 gün cezalı firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 25 yıl 10 gün cezalı firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin çalışmasıyla, kasten öldürme suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi (35) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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