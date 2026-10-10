Kayseri'de KAYFİDAP'ın Filistin'e destek yürüyüşüne 12 kefenli bebek maketi bırakıldı - Son Dakika
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Kayseri'de KAYFİDAP'ın Filistin'e destek yürüyüşüne 12 kefenli bebek maketi bırakıldı

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Kayseri\'de KAYFİDAP\'ın Filistin\'e destek yürüyüşüne 12 kefenli bebek maketi bırakıldı
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KAYFİDAP'ın Kayseri'de düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcılardan bazıları 12 kefenli bebek maketi bıraktı; Sözcü Erdal Ergenç, resmi verilere göre 80 bin sivilin katledildiğini söyledi.

Kayseri'de düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşü ile İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) tarafından düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Sivas Caddesi Fuzuli Kavşağı'nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in saldırılarını tekbirler getirerek protesto eden gruptaki bazı kişiler 12 kefenli bebek maketini Cumhuriyet Meydanı'ndaki organizasyon alanına bıraktı.

Grup adına açıklama yapan KAYFİDAP Sözcüsü Erdal Ergenç, resmi verilere göre 80 bin masum sivilin hunharca katledildiğini söyledi.

Enkazların altında cenazesine dahi ulaşılamamış 10 binlerce masumun olduğunu ifade eden Ergenç, İsrail'in yardım konvoylarını, ibadethaneleri ve hastaneleri yerle bir ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadığını ifade eden Ergenç, vahşetin, modern dünyada canlı yayınlarla televizyonlara aktarıldığını söyledi.

Uluslararası hukuk ve küresel adalet mekanizmasının Gazze'de yerin altında kaldığını dile getiren Ergenç, şunları kaydetti:

"Saldırganlığını yalnızca Gazze ile sınırlı tutmayan bu terörist şebeke işgal altındaki Batı Şeria'da da aynı kıyımı ve zulmü tekrarlayacağını pervasızca tekrar etmekte. Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a da saldırarak tüm bölgeyi ateş çukuruna döndermektedir.. Soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'nun hala BM kürsüsünde insanlara sesleniyor olması küresel bir utanç vesikasıdır. 70 devlet temsilcisinin salonu terk ederek yüzüne vurduğu tokat katilin ait olduğu yerin BM kürsüsü salonu olmadığı, mahkeme salonu, sanık sandalyesi olduğunu açıkça tescillemiştir."

Grup Şantiye'nin çeşitli ilahileri seslendirdiği programda grup, dua edilmesinin ardından Filistin'e destek sloganları atarak alandan ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de KAYFİDAP'ın Filistin'e destek yürüyüşüne 12 kefenli bebek maketi bırakıldı - Son Dakika
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