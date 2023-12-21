15:11 •
İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu•
15:02 • •
14:13 • •
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği dananın, evinin bahçesindeki kuyuya düşmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kuyuya düşen dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika