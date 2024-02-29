Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Kayseri\'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama sonucunda otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

29.02.2024 00:03
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Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki 38 AHU 208 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada otomobildeki 2 kişi yaralandı, otomobilde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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