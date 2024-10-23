Kayseri'de Polis ve Bekçiler Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Polis ve Bekçiler Yargılanıyor

Bipolar hastayı bıçakla yaralayan sağlık ekiplerine müdahale eden güvenlik görevlilerinin yargılanması başladı.

23.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçinin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar polis memuru A.T, bekçiler C.Ç. ve K.Ç. ile maktul İ.T'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, olay günü mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine yardım etmek amacıyla gittikleri evde maktulün, kapıyı açar açmaz bıçakla saldırdığını ve bazı arkadaşlarının yaralandığını anlattı.

Takviye amaçlı gittikleri ikamette, maktulün kendilerine de bıçakla saldırdığını öne süren sanıklar, koruma amaçlı yanlarında bulanan tabanca ile bu kişinin ayaklarına doğru ateş ettiklerini, öldürme kastları olmadığını iddia etti.

Bipolar hastası maktulün yakınları ise o dönem nöbet geçiren ve evin içinde bıçakla dolaşan İ.T'nin hastaneye götürülmesi için sağlık ekiplerini aradıklarını anlattı.

Kısa sürede yaşanan iki olayda güvenlik görevlilerinin ihmali ve tedbirsizliği olduğunu öne süren müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Duruşmada 19 tanık dinlendi. Olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi yönünde mütalaa veren duruşma savcısı, 3 sanığın beraatını istedi.

Müşteki avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta 20 Kasım 2022'de bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekiplerine yardım eden bekçi F.D, polis memurları T.A, M.A. ve A.K, saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.

Polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen İ.T. hayatını kaybetmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Mahkeme, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Polis ve Bekçiler Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:38 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 22:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Polis ve Bekçiler Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.