Kayseri\'de polisten kaçan ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücüye 351 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücüye 351 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalanarak 351 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün plakasız motosikleti trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kocasinan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosiklet sürücüsü F.C.Ö. (16) kaçmaya başladı.
Şüpheli kovalamaca sonucu Gevhernesibe Mahallesi Alpay Geçidi Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "ters yönde ilerlemek" gibi çeşitli trafik ihlallerinden 351 bin lira idari para cezası kesildi.
Motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.
Kaynak: AA
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