Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu

Kayseri\'de Sahte Dolar Operasyonu
06.03.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M.O. isimli şüpheli, 192 bin 250 dolarlık sahte paralarla yakalandı.

KAYSERİ'de sahte 192 bin 250 doları piyasaya süreceği öğrenilen M.O., sahte paralarla jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O.'nun illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüpheli, Melikgazi ilçesinde yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada sahte 192 bin 250 dolar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte doların piyasa değerinin 8 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan M.O.., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:06:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.