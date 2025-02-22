Kayseri'de Sahte Temizlik Malzemesi Operasyonu

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Kayseri'de düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu kiralık olduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 13 kilo 512 gram sahte deterjan ile 1 kilo 290 gram oda parfümü ele geçirdi, olayla ilgili H.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.