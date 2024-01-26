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Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Muhammet Ali M., cip ile trafikte seyir halindeyken Mehmet Akif B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Muhammet Ali M. yaralanırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

26.01.2024 - 21:39,
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KAYSERİ'de Muhammet Ali M. cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B.'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Ali M., yönetimindeki 38 AJC 476 plakalı cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammet Ali M., tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Muhammet Ali M., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi Mehmet Akif B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kayseri\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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