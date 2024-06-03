Kayseri'de Sinan Zamanı Projesiyle Mimar Sinan Çocuklara Anlatılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Sinan Zamanı Projesiyle Mimar Sinan Çocuklara Anlatılıyor

Kayseri\'de Sinan Zamanı Projesiyle Mimar Sinan Çocuklara Anlatılıyor

Kayseri'de, Mimar Sinan'ın eserlerini çocuklara tanıtmak amacıyla başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' projesi kapsamında bir ilkokulun dış duvarlarına Sinan'ın eserlerinin resmedildiği panolar yerleştirildi. Proje ile Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda anılması ve yeni mimarlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

03.06.2024 15:13
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Eserleri yüzyıllardır ayakta duran Mimar Sinan'ı çocuklara anlatmak ve tanıtmak amacıyla memleketinde, " Kayseri'de Sinan Zamanı" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında Melikgazi Belediyesine bağlı kırsal Gürpınar Mahallesi'ndeki ilkokulun dış duvarlarına Sinan'ın eserlerinin resmedildiği panolar yerleştirildi.

Okulda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ölümsüz eserler bırakan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğan Mimar Sinan'ın kentin ismiyle beraber anılmasını sağlayacak projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı kağıtlara çocukların boyama yaptığını, ayrıca büyük boyuttaki panoların da kalıcı olarak okulun duvarlarında kalacağını anlatan Böhürler, şöyle konuştu:

"Mimar Sinan Kayseri'ye, doğduğu topraklara geri dönüyor. Onu yetiştiren bu kültürü, bu ruhu yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Üç büyük padişah döneminde yaşamış, eserleri onca depreme, felakete rağmen ayakta kalmış, birçok yerde iz bırakmış bu büyük dehayı umarım hafızalarımıza kazırız, bu dehanın izinde giden yeni mimarlarımız, sanatçılarımız yetişir. Köylerde köy çocuklarıyla resim yapmayı çok önemsiyoruz. Sanatı çocuklarımıza sevdirmek ilkokullarda başlıyor. Aslında bütün köy okullarında sanatı yeniden yeşertebiliriz, sanat yeteneği olan çocuklarımızı da keşfedebiliriz."

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'de doğan Mimar Sinan'ın dünyaya nam saldığını, amaçlarının Kayseri ve Mimar Sinan isimlerini özdeşleştirmek olduğunu dile getirdi.

Ressam Mahir Güven ise her zaman çocuklara resim konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde ressam Mahir Güven'in eskizleri kentteki resim öğretmenlerince büyük panolara aktarıldı ve boyandı, panolar okulun dış bahçe duvarlarına yerleştirildi.

Etkinlikte sanatçı Günseli Kato, ressam Güven, Milletvekili Böhürler ve Vali Çiçek de bir resmi öğrencilerle beraber boyadı.

Ayrıca öğrenciler Mimar Sinan'ın ve eserlerinin yer aldığı kağıtlara boyama yaptı.

Kaynak: AA

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