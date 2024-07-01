Kayseri'de Suriyeli bir çocuğa yönelik istismar olayı

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(KAYSERİ) - Kayseri Valiliği, kentte yaşanan çocuk istismarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" denildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Danışmentgazi Mahallesi'nde küçük yaştaki Suriye uyruklu bir kız çocuğu istismara maruz bırakıldı. Kayseri Valiliği, failin Suriye uyruklu bir kişi olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"30 Haziran 2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

Olayın ardından Kayseri'de yabancı uyruklu kişilerin işyerleri taşlanırken, bazı araçlar da ateşe verildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüştüğünü belirterek, "Suriyeli bir sığınmacının bir başka Suriyeli çocuğa yönelik istismar girişimi olduğunu ve söz konusu alçağın tutuklandığını tarafıma aktardılar. Meydana gelen bu tablo, sığınmacı sorununun ülkemizde nasıl bir tehlike noktasına geldiğini bir kez daha göstermektedir. Kalıcı bir çözüm için sığınmacıları geri göndermekten başka seçeneğin olmadığı ortadadır" daçıklaması yaptı.