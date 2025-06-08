Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tarladan gelen Y.E.C'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Gömeç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?