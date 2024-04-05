Kayseri'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.T'nin kullandığı 38 HL 964 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Gökkent tramvay durağındaki trafoya çarpıp devirdi.
Kazada yaralanan A.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, yerinden sökülüp raylara devrilen trafoyu kaldırarak, hatta yeniden ulaşımı sağladı.
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Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
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