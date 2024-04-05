Kayseri\'de tramvay durağının trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gazi Osman Paşa, Tokat'ta Anıldı

Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.