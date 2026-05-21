Kayseri'den Robotik Başarı
Kayseri'den Robotik Başarı

21.05.2026 14:15
Sümer Fen Lisesi, Antalya'daki yarışmada endüstriyel robotik kol dalında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Sümer Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, danışmanları Fatih Kültuktürkan öncülüğünde robotik kollu endüstri robotu tasarlayarak, geri dönüştürülmüş malzemeler ve 3D yazıcıyla görüntü işleme yardımıyla çeşitli görevleri tamamlama kapasitesine sahip bir robot geliştirdi. Senaryo gereği, endüstriyel malzemeli hedefleri başarılı şekilde tespit ederek taşıyan robot, Antalya'da düzenlenen 18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 'Endüstriyel robotik kol' dalında 85 takım arasında 3'üncü oldu.

SümerArm takım kaptanı olan Fatma Mercan Karatepe endüstri alanında paketlemede insan gücüne ihtiyaç duyulmaması adına robotu tasarladıklarını belirterek, "Temel olarak sahadaki görevimiz sağ ve solda bulunan hazneleri renkli kutulara yerleştirmekti. Robotumuz bu görevi doğru bir şekilde gerçekleştirdi. 27,5 saniyede görevini tamamladı. Robotumuzda kullanılan tüm parçalar okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcı tarafından PLA Filament kullanılarak üretildi. Üretimimiz yaklaşık 2,5 ay sürdü. Robotumuz yarışma odaklı tasarlanan bir robot. Ama ilerleyen zamanlarda endüstri alanında paketlemede insansızlaştırmayı hedefleyen fabrikalarda insan gücünü en aza indirmek amacıyla kullanılabilir" dedi.

'ALANDA BULUNAN RENKLERİ KOLAY ŞEKİLDE TESPİT EDEBİLİYOR'

Robotun görüntü işleme de yapabildiğine değinen Karatepe, "SümerArm takımı endüstriyel robotik kol alanında Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Temel olarak sahadaki görevimiz sağ ve solda bulunan haznelere ortada bulunan renkli kutuları yerleştirmekti. Robotumuz bu görevi ise doğru bir şekilde gerçekleştirdi. 27,5 saniyede bu görevi tamamladı. Robotumuzun içerisinde kullandığımız malzeme sayesinde görüntü işleme yapabiliyoruz. Kameraya aldığımız görüntüler ile birlikte alanda bulunan renkleri kolay bir şekilde tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

'İNSAN GÜCÜNÜ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA KULLANILABİLİR'

Projenin yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlandığını belirten Karatepe, "Okul olarak bu kategoriye ilk defa katılıyoruz. İnşallah seneye de tekrar katılmayı düşünüyoruz. Robotumuz 85 takım arasından 3'üncü oldu. Robotumuzda kullanılan tüm parçalar okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcı tarafından PLA Filament kullanılarak üretildi. Üretimimiz yaklaşık 2,5 ay sürdü. Robotumuz yarışma odaklı tasarlanan bir robot. Ama ilerleyen zamanlarda endüstri alanında paketlemede insansızlaştırmayı hedefleyen fabrikalarda insan gücünü en aza indirmek amacıyla kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

